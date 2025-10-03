O bunică acuză un bărbat de 42 de ani că are o relație cu nepoata sa în vârstă de 12 ani

O bunică din Vulcan, județul Hunedoara, acuză un bărbat de 42 de ani că are o relație cu nepoata sa în vârstă de 12 ani. Individul a fost reținut, după ce ancheta Poliției a scos la iveală că acesta obișnuia să racoleze copile în scop sexual.

Potrivit Poliției Hunedoara, un bărbat din municipiul Vulcan a fost reținut, pentru 24 de ore, joi, fiind cercetat pentru infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Vulcan au documentat activitatea infracțională a bărbatului de 42 de ani, din localitatea Vulcan, bănuit de săvârșirea infracțiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale, după ce, în 4 septembrie, o femeie a sesizat faptul că nepoata sa, de 12 ani, ar avea o relație cu un bărbat.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în perioada iunie – august, bărbatul, de 42 de ani, i-ar fi propus minorei să se întâlnească în diferite locuri, fără ca aceasta să dea curs invitației. Polițiștii s-au sesizat privind săvârșirea infracțiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale”, transmite, vineri, Poliția Hunedoara.

Potrivit probatoriului administrat, bărbatul ar fi obișnuit să contacteze pe rețelele de socializare diferite fete minore, în scop sexual.

Bărbatul a fost reținut, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din județul Gorj, urmând ca vineri să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, cu propuneri corespunzătoare, potrivit Mediafax..