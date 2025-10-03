Caz medical excepțional la Spitalul Județean din Timișoara: tânăr cu arsuri pe 55% din suprafața corpului, externat după 50 de zile

Un student de 25 de ani, cu arsuri pe 55% din corp, a fost externat după 50 de zile de tratament intensiv și inovator la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” din Timișoara, într-un caz considerat excepțional de echipa medicală.

Tânărul, student la Facultatea de Stomatologie, a fost tratat în cadrul Unității funcționale pentru Arși a Spitalului Județean din Timișoara.

Cazul este considerat excepțional datorită recuperării rapide și complete, realizate printr-un protocol terapeutic inovator, denumit PAN EDNX.

Pacientul a fost externat după 50 de zile, dintre care 35 au fost dedicate vindecării plăgilor și 15 zile acordate suportului psihologic și recuperării funcționale prin kinetoterapie.

”Tratamentul aplicat a inclus o schemă multimodală de ultimă generație: debridare enzimatică controlată; tratament cu plasmă rece (Cold Argon Plasma); microgrefare și PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite); terapie cu lumină albastră EMOLED; topice inteligente pe bază de acid hialuronic și acid ascorbic.

Această combinație terapeutică a condus la reducerea rapidă a edemului, conservarea țesuturilor viabile, evitarea exciziei tangențiale și a grefării, epitelizare accelerată și cicatrici de calitate superioară (evaluare pe scala Vancouver) și reabilitare funcțională și psiho-emoțională timpurie.

Intervenția a fost posibilă datorită implicării unei echipe medicale extinse, formată din specialiști în chirurgie plastică, anestezie-terapie intensivă, psihologie clinică și personal medical auxiliar. Suportul psihologic structurat a fost esențial pentru reintegrarea socială și academică a pacientului”, transmit reprezentanții spitalului.

„Este un exemplu de medicină modernă, personalizată și interdisciplinară, în care inovația și empatia au mers mână în mână. Acest caz confirmă eficiența abordărilor regenerative în tratamentul arsurilor extinse, cu beneficii reale pentru pacient”, a declarat dr. Taskox, coordonatorul echipei medicale.

Echipa multidisciplinară implicată a fost formată din: Dr. Taskov, Dr. Narad V., Dr. El Amine A. (rezident), Dr. Ochian (rezident), Dr. Pop Coman, Dr. Papa, Dr. Radulian, Dr. Rotaru, Psih. Taskov D., kt. Campean, kt. Marusteri, tânărul beneficiind de îngrijire și suport din partea asistentelor, brancardierilor și infirmierelor – (UFA)

PAN EDNX – O nouă provocare în medicina regenerativă

Protocolul terapeutic PAN EDNX găzduiește o opțiune viabilă și sigură în tratamentul arsurilor extinse, chiar și la pacienți critici. Rezultatele clinice și estetice remarcabile susțin integrarea mai largă a adjuvanților regenerativi în strategiile de îngrijire personalizată.

„PAN EDNX” – o provocare asumată și un exemplu de excelență medicală interdisciplinară în tratarea arsurilor severe.

Sursa foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu”