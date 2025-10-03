Președintele Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România

Administrația Prezidențială a făcut public vineri raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene.

Raportul poate fi citit AICI.

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că liderii europeni s-au arătat interesați de raportul intitulat „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”.

Președintele Nicușor Dan a susținut joi seara o conferință de presă de la Copenhaga, unde a prezentat în fața liderilor europeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre alegerile prezidențiale anulate din 2024.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere. A existat interes.

Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea. Sunt site-uri pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia, care trimit la niște așa numite site-uri de știri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile – acest mecanism este descris„, a declarat președintele.

„România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”, se arată în raport.

Strategia a pusă la care a avut drept obiectiv „deturnarea derulării optime a procesului electoral”, conform documentului prezentat și liderilor europeni, potrivit tvrinfo.ro.

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului.

Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, se precizează în document.

Instrumentele principale folosite în războiul hibrid au fost următoarele, conform raportului:

Atacuri cibernetice

Acțiuni secrete destabilizatoare

Subversiune politică

Dezinformare și propagandă

Atacurile cibernetice în România au început încă din anul 2022, se precizează în raport, iar ele au fost „coordonate de actori din Federația Rusă”.

În raport se menționează că „au fost documentate legături certe cu Federația Rusă a principalilor colaboratori ai candidatului la președinție Călin Georgescu”:

Unul dintre aceștia este Horațiu Potra. Fost luptător în Legiunea Străină Franceză, acesta conduce o companie de mercenari, în care angajează actuali și foști militari pentru acțiuni în teatrele de operațiuni din Congo, în baza unor contracte de pază și protecție a obiectivelor strategice și pentru antrenarea forțelor guvernamentale din această țară.

Horațiu Potra are legături documentate certe cu Federația Rusă, acesta fiind în legătură directă cu personalul Ambasadei Rusiei la București (a se vedea fotografiile cu fostul ambasador rus Valeri Kuzmin) și a făcut repetate deplasări conspirate la Moscova.