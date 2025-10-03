Acţiune de amploare a poliţiei în zona Plopi-Kuncz din Timişoara VIDEO

Acţiune de amploare a poliţiei în zona Plopi-Kuncz din Timişoara

Joi, 2 octombrie 2025, polițiștii Secției 5 Poliție Urbană Timișoara au desfășurat o acțiune în zona Plopi-Kuncz, în sistem integrat, alături de efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, Registrului Auto Român Timiș, Administrației Domeniului Public Timișoara și Biroului Rutier Timișoara.

Obiectivul acțiunii a fost menținerea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea violenței domestice, depistarea persoanelor care transportă sau depozitează ilegal deșeuri, verificarea legalității transporturilor rutiere și a stării tehnice a vehiculelor, precum și combaterea infracțiunilor stradale, a informat IPJ Timiş.

128 de persoane au fost legitimate, 114 vehicule controlate și 11 societăți comerciale verificate. Au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.800 lei, dintre care 26 la regimul rutier, 10 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, o sancțiune pentru nerespectarea colectării deșeurilor și o sancțiune pentru neimplementarea sarcinilor prevăzute în analiza de risc. Totodată, 4 permise de conducere au fost reținute, iar un autovehicul a fost ridicat de pe domeniul public.

Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au intervenit la 4 apeluri de urgență 112.

Astfel de acțiuni vor fi organizate și în perioada următoare, pentru asigurarea ordinii publice și siguranței cetățenilor.