John Malkovich, care a susţinut spectacole şi la Timişoara, are origini românești: ”Am făcut un test ADN. Sunt 43% român”

John Malkovich are origini românești: ”Am făcut un test ADN. Sunt 43% român”

Actorul american John Malkovich a declarat într-un interviu că a descoperit în urma unui test ADN că are origini românești, potrivit b1tv.ro. Dezvăluirea apare în contextul în care actorul a interpretat rolul marelui dirijor român Sergiu Celibidache, în filmul “Cravata galbenă”.

John Malkovich a aflat că aproape jumătate din moștenirea sa genetică este românească, restul fiind cehă.

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare. Dar a ieșit că sunt 43% român. Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh”, a declarat John Malkovich.

Vă reamintim că celebrul actor american John Malkovich a susţinut, anul trecul, trei reprezentaţii pe scena Teatrului Național din Timișoara, toate cu casa închisă. Asta după ce, în 2023, a jucat pentru prima dată într-un spectacol în oraşul de pe Bega, când Timișoara a fost Capitală Culturală Europeană.

Actorul va putea fi văzut în această toamnă pe marile ecrane, în filmul „Cravata Galbenă”, regizat de fiul lui Sergiu Celibidache. Malkovich îl interpretează pe celebrul dirijor și compozitor român, iar pelicula va fi lansată în cinematografele din România în luna noiembrie.

De-a lungul a peste șapte decenii, filmul urmărește parcursul lui Celibidache, de la o copilărie strictă în România interbelică, trecând prin greutățile Germaniei postbelice, până la celebra sa carieră internațională. Filmul descrie refuzul său de a-și compromite viziunea artistică, sacrificiile personale care au venit odată cu aceasta și dorul său de casă de-o viață.