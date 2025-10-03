Rugă catolică într-o localitate timișeană

Sâmbătă, 4 octombrie, cu începere de la ora 18, în comuna timișeană Denta, din sudul județului, se va desfășura un spectacol prilejuit de desfășurarea, aici, a tradiționalei Rugi Catolice.

Își vor da concursul soliștii Olivera Petcov, Marius Roman și Dana Ivan, alături de care vor evolua Szarvas Lajos, Cristi Chelciov, Deian Ciocan și Florin Bosioc.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Uniunii Bulgarilor din Banat și al administrației comunale Denta.

Formată din patru sate și numărând în total peste 2.800 de locuitori, comuna Denta are și o importantă minoritate etnică bulgară, preponderent de confesiune romano-catolică.