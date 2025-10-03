Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – autoturism Fiat Doblo, platformă autoridicătoare Haulotte

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de

21.10.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. VMC RA – BROS .

Conform anunţului de vânzare nr. 17371/25.09.2025 -licitatia a II a

Autoturism marca FIAT model DOBLO, Caroserie: camioneta, 2 usi, 2 locuri, An fabricatie: 2020, Combustibil: Diesel,Putere: 105 CP, Serie sasiu: ZFA26300006R56714, Nr inmatriculare: TM 87 VMC, Cutie viteze: Manuala, Transmisie: Fata, Clasa emisii: Euro 6, Stare: Second hand, Volan: Stanga – preţ pornire licitaţie 43.096 lei +T.V.A.

Platformă autoridicătoare HAULOT Compact 12 NF2066732, an fab. 2020, înălţime 12 m, capacitate maximă încărcare 300 kg, sistem de acţionare electric – preţ pornire licitaţie 41.917 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .