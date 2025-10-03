Trafic restricţionat în mai multe zone din Timişoara, începând cu 6 octombrie

La solicitarea Aquatim, Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de luni, 6.10.2025, în vederea execuției lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

Astfel, în perioada 6.10.2025-21.11.2025, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Hebe, în vederea reabilitării conductelor de canalizare menajeră și camine racord.

De asemenea, în perioada 6.10.2025-21.11.2025, traficul rutier va fi restrictionat pe bulevardul 16 Decembrie 1989, tronsonul cuprins între Piața Iuliu Maniu și intersecția cu strada Constantin Brâncoveanu.

Totodată, restricționarea circulației rutiere pe strada Ana Ipătescu, la intersecția cu bulevardul Dâmbovița, va fi prelungită până la data de 23.10.2025.

Şoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada desfășurării lucrărilor.

