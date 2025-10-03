Reabilitare în desfășurare la Gara de Nord Timișoara (video)

Reabilitare în desfășurare la Gara de Nord Timișoara

Continuă lucrările la consolidarea fațadei principale corp C2 cu regim de înălțime S+P+4E și a celor patru stâlpi existenți în fațada principală a corpului C3, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

Astfel, se realizează lucrări de consolidare a peretelui de calcan din fațada principală corp C2 cu regim de înălțime S+P+ 4E, aici executându-se ancorarea cămășuielii exterioare într-o grindă dispusă la nivelul fundației peretelui, iar cămășuiala peretelui s-a executat peste o plasă de armătură, cu 2 straturi de mortar, folosindu-se aparate de torcretare.



Totodată, se lucrează la consolidarea celor patru stâlpi din fațada principală a corpului de clădire C3; fiind realizate lucrări de refacere a trotuarului și etanșarea acestuia față de structură, pentru evitarea infiltraților de apă din teren la nivelul fundaților; dar și lucrări de desfacere și refacere a finisajelor scărilor de acces din fațada principală.

În continuarea lucrărilor menționate mai sus, constructorul va începe montarea fațadei ventilate cu plăci naturale de tip travertin precum și executarea riflajelor luminoase.

Investiția de 21,486 milioane de lei pentru „Reabilitare fațadă, reparații platforme, iluminat, acces intrări în clădirea de călători stația CF Timișoara Nord și reparații acces peron linia 1 + acces tunel pietonal” are ca obiectiv reabilitarea fațadelor ansamblului Gării de Nord, intervenții asupra tunelului pietonal, lucrările fiind realizate de SC CONSTRUCTIM SA – SC RENO ALL & CONSTRUCT SRL – SC CONSINSTAL CONCEPT SRL

Sursa foto: captură video