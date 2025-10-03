„Ţepe” cu pavaj, în Timiş. Un „meseriaş” a încasat bani în avans de la 11 persoane, apoi nu a mai răspuns la telefon

Polițiștii din Sânnicolau Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, au reținut un bărbat cu vârsta de 36 de ani, pentru săvârșirea a 11 infracțiuni de înșelăciune și a unei infracțiuni de distrugere.

Potrivit IPJ Timiş, în perioada 2023–2025, bărbatul ar fi înșelat 11 persoane, pretinzând că va executa lucrări de montaj pavaj la domiciliul acestora. Pentru aceste lucrări, a încheiat angajamente scrise și a încasat în avans diverse sume de bani, dar, ulterior, nu a mai efectuat lucrările și nu a mai răspuns la telefon.

Totodată, în momentul în care una dintre persoanele vătămate s-a prezentat la domiciliul său pentru lămuriri, bărbatul a manifestat un comportament agresiv și ar fi avariat autoturismul persoanei vătămate, lovindu-l cu pumnii și picioarele.

Prejudiciul total cauzat se ridică la 26.700 lei și 500 euro.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției, ulterior fiind plasat sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.