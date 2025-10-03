Percheziții în Timiș și Arad. Femeie reținută după ce s-a dat drept medic estetician și a realizat mai multe intervenții

O femeie a fost reținută după ce s-a dat drept medic estetician, păcălind mai multe persoane, cărora le-a făcut intervenții minim invazive, cum ar fi lipoliză, reconturarea mandibulei, mărirea pomeților, mărirea buzelor prin injectare de acid hialuronic sau toxină botulinică.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, suspecta, beneficiind de ajutorul concubinului său, în perioada 2024-2025, și-a atribuit fără drept calitatea de medic estetician și a efectuat intervenții estetice minim invazive (lipoliză, reconturarea mandibulei, mărirea sau volumizarea pomeților, mărirea buzelor prin injectare de acid hialuronic/toxină botulinică, corecția șanțurilor nazo-geniene/cearcănelor/peri-orbitale) în cadrul unor locații situate în municipiul Arad și în comuna Dumbrăvița, județul Timiș.

Femeia, nefiind înregistrată în cadrul Colegiului Medicilor din România, a desfășurat profesia de medic estetician fără drept de liberă practică și a indus în eroare mai multe persoane, asupra cărora a efectuat acte medicale.

Joi, polițiștii și procurorii au făcut trei percheziții la sediul unei clinici medicale din Dumbrăvița, a unei clinici medicale din Arad, precum și la domiciliul persoanelor cercetate.

Au fost ridicate înscrisuri medicale folosite de persoana care efectua proceduri estetice chirurgicale minim invazive fără drept de liberă practică pe teritoriul României, suma totală de 20.800 lei și 700 euro, un laptop și 3 telefoane mobile.

Totodată, la domiciliul persoanelor cercetate au fost identificate mai multe prafuri de culoare albă existând indicii că acestea ar fi droguri, precum și accesorii conexe consumului de droguri, sens în care au fost ridicate și urmează a fi înainte organelor de cercetare penală din cadrul B.C.C.O. Timișoara în vederea continuării cercetărilor și sub acest aspect.

Cele două persoane au fost reținute.

Cercetările vor continua în vederea identificării întregii activități infracționale a celor două persoane, precum și a stabilirii întregii perioade infracționale.