Moștenirea barocă a Timișoarei: o lună de expoziții, conferințe și tururi ghidate

Timișoara își redescoperă rădăcinile baroce în această toamnă, printr-o serie de evenimente reunite sub umbrela Heritage of Timișoara: Baroque, un proiect al Asociației Prin Banat. Expoziții de artă și documentare, tururi ghidate, conferințe și lansări editoriale vor aduce publicului povești mai puțin cunoscute despre cum stilul baroc a modelat identitatea vizuală și culturală a orașului.

Între 3 octombrie și 2 noiembrie 2025, Timișoara devine un adevărat muzeu viu al barocului. Programul reunește artiști contemporani, cercetători, arhitecți și istorici care, fiecare prin mijloacele proprii, invită comunitatea să privească orașul dintr-o altă perspectivă: aceea a trecutului care continuă să dea formă prezentului.

Expoziții de ilustrații și documentare



Piața Libertății va găzdui în aer liber Expoziția de ilustrații HoT: Baroque (4–19 octombrie), semnată de zece artiști timișoreni: Ana Kun, Dan Ungureanu, Dushky, Livia Coloji, Luci Popovici, Matei Butoi, Ovidiu Batista, Ovidiu Romi Adam, Tina Malajmare și Răzvan Cornici. Publicul va descoperi viziuni grafice actuale asupra unor clădiri baroce emblematice ale orașului. Vernisajul are loc pe 3 octombrie, de la ora 17:00.



Cazemata 54 din Scuarul Martir Radian Belici devine scena expoziției Timișoara Fortress (4–19 octombrie), în care artista Dominika Wilk din Lublin – oraș polonez înfrățit cu Timișoara și viitoare Capitală Europeană a Culturii 2029 – propune, prin ilustrație, o incursiune în istoria fortificațiilor timișorene. Vernisaj: 3 octombrie, ora 18:00. Această expoziție marchează și inaugurarea noului spațiu cultural Cazemata 54, recent restaurat și redat comunității în cadrul proiectului Heritage of Timișoara: Baroque. Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Asociația Prin Banat și Primăria Municipiului Timișoara.

Multiplexity (Bulevardul Take Ionescu, nr. 56) va găzdui Barocul pierdut (5 octombrie – 2 noiembrie), o expoziție documentară curatoriată de Maria Sârbu și construită pe baza cercetărilor realizate de Casian Avram, Dragoș Iovănescu și Marius Moldovan. Expoziția urmărește poveștile clădirilor dispărute și ale fragmentelor de memorie urbană. Vernisaj: 4 octombrie, ora 18:30.

La Muzeul Național al Banatului (etaj, str. Martin Luther, nr. 4), publicul va putea vizita Arhiva Mihai Opriș (17 octombrie – 2 noiembrie), o expoziție de hărți, planuri și imagini istorice donate Asociației Prin Banat de arhitectul și cercetătorul Mihai Opriș. Documentele prezentate vorbesc despre transformările urbanistice ale orașului de-a lungul secolelor. Vernisajul va avea loc pe 16 octombrie, ora 19:00, în prezența dr. arh. Mihai Opriș.



Conferințe și lansări editoriale

Între 16 și 19 octombrie, la Muzeul Național al Banatului (Mansarda B2), au loc Conferințele Heritage of Timișoara: Baroque – trei zile de prezentări susținute de cercetători și specialiști din domenii variate: istorie, arhitectură, artă și patrimoniu cultural. Evenimentul își propune să ofere publicului perspective complementare asupra stilului baroc și a modului în care acesta a influențat evoluția Timișoarei.

Pe 1 noiembrie, ora 19:00, tot la Muzeul Național al Banatului, va fi lansat catalogul Heritage of Timișoara: Baroque, care reunește cercetările, ilustrațiile și contribuțiile editoriale ale acestei ediții.



Tururi ghidate

Heritage of Timișoara: Baroque include și cinci tururi ghidate gratuite în cartierul Cetate, organizate pe 5, 11, 18, 19 și 25 octombrie. Acestea oferă participanților ocazia să descopere povești mai puțin cunoscute despre clădirile baroce ale orașului, direct în spațiul urban. Înscrierile se fac prin formularele disponibile pe paginile de Facebook și Instagram @heritageoftimisoara și sunt deschise înainte cu o săptămână de fiecare tur ghidat.

Detalii și înscrieri despre turul ghidat HoT: Baroque din 5 octombrie, coordonat de Dan Codre se găsesc la acest link .

Heritage of Timișoara este un proiect de intervenție culturală inițiat de Asociația Prin Banat, cu scopul de a promova și valorifica patrimoniul construit, de a crește gradul de conștientizare privind importanța protejării acestuia și de a stimula turismul cultural.



În 2025, la zece ani de la conturarea ideilor care au stat la baza proiectului, Heritage of Timișoara își continuă misiunea printr-o ediție dedicată barocului – unul dintre stilurile arhitecturale definitorii pentru oraș.

Heritage of Timișoara: Baroque este organizat de Asociația Prin Banat, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de proiecte și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Parteneri: Muzeul Național al Banatului, Consiliul Județean Timiș, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș, Visit Timișoara, Asociația de la 4, Asociația Festivalul Baroc Timișoara.



Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Credit foto: Marius Vasile