Cornelia-Elena Micicoi a depus jurământul și este noul prefect al județului Timiș: ”Cred că a venit timpul să punem politica în serviciul binelui public și nu invers”

Cornelia-Elena Micicoi a depus, vineri, 3 octombrie, jurământul și este nou prefect de Timiș. Cornelia Micicoi a fost niminalizată pentru această funcție de USR Timiș.

”Am depus astăzi jurământul pentru funcția de prefect al județului Timiș. Este o onoare, dar și o responsabilitate majoră.

Cunosc acest județ, în slujba căruia m-am aflat, în calitate de consilier județean. Am fost în mijlocul comunităților locale și voi continua să fiu aproape de oameni și în mandatul de prefect.

Am considerat mereu că soluțiile trebuie găsite împreună cu cei cărora li se adresează. Dialogul constant cu administrațiile locale, cu reprezentanții serviciilor deconcentrate, cu timișenii din toate localitățile va fi temelia pe care construim împreună dezvoltarea acestui județ.

E o perioadă dificilă, dar noi, bănățenii, știm să trecem cu fruntea sus prin încercările vremurilor.

Cred că a venit timpul să punem politica în serviciul binelui public și nu invers. Vom reuși, așa cum a fost mereu la noi: cu respect, bună-credință și colaborare”, spune Cornelia Micicoi .