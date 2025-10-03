O „Casă a Diversității” pentru seniorii LGBT+ s-a deschis la Lyon

Orașul Lyon găzduiește primul proiect de locuințe comune din Franța dedicat seniorilor LGBT+. Noua „Casă a Diversității” va fi inaugurată pe 9 octombrie ca răspuns la provocările cu care se confruntă persoanele LGBT în vârstă: izolarea, lipsa sprijinului familial și discriminarea, susțin inițiatorii

Clădirea are 14 apartamente private pentru persoane de peste 55 de ani, dar și spații comune de 120 m², incluzând bucătărie, living, grădină și spații de depozitare. Printre locatari se numără persoane gay, trans, dar și heterosexuali fără sprijin familial.

„Nu închiriem metri pătrați, închiriem o viață socială”, spune Sylvain Boniface, un fost dansator de 65 de ani și primul chiriaș al complexului, potrivit Le Figaro.

Inițiativa aparține asociației Les Audacieuses & Les Audacieux, condusă de Stéphane Sauvé, care a subliniat că în Franța trăiesc aproximativ un milion de persoane LGBT+ de peste 60 de ani, majoritatea singure și fără copii.

Modelul a fost inspirat de un centru comunitar din Berlin, deschis în 2012. În prezent, există planuri pentru replicarea proiectului la Strasbourg și, pe viitor, în alte orașe franceze.

Pentru locatari, „Casa Diversității” nu este doar o locuință, ci o alternativă la singurătate și o oportunitate de a trăi într-un mediu incluziv și solidar. Inaugurarea va avea loc pe 9 octombrie, dar toate apartamentele au fost deja alocate, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Association Les Audacieuses & les Audacieux/Facebook

