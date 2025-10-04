Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia

Mihaela Cambei a obținut trei medalii la Campionatele Mondiale de Haltere, desfășurate la Forde, în Norvegia. Românca a câștigat o medalie de aur și două de argint.

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), scrie eurosport.ro.

Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 la cat. 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

România participă cu patru sportivi la Mondiale, în continuare urmând să evolueze Andreea Codruţa (cat. 63 kg) şi Luis Rodriguez (cat. 110 kg).

Cristian Luca, cel de-al cincilea sportiv român înscris in concurs, nu a mai putut face deplasarea, motivul fiind anumite probleme medicale.

Peste 500 de sportivi din 93 de ţări participă la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde, primul test internaţional din acest nou ciclu olimpic Los Angeles 2028.

Sursa foto: Federatia Romana de Haltere