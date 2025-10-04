Trei turiști din Timiș au fost salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați în zăpadă, în zona stațiunii Parâng. Alte două persoane au avut nevoie de sprijin

Hunedoara. Cinci persoane care au rămas, vineri sera, înzăpezite în zona stațiunii Parâng au fost ajutate de jandarmii montani hunedoreni să ajungă cu bine în zona de siguranță.

Un apel la 112 anunța că două persoane au rămas înzăpezite cu mașina în zona Telescaunul nou din Parâng, având nevoie de ajutor.

Jandarmii montani s-au deplasat spre locul indicat unde au găsit cele două persoane care au rămas blocate cu un autoturism care nu era dotat cu tracțiune integrală.

Pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, au fost nevoiți să parcheze autovehiculul în siguranță și să coboare pe jos însoțiți de jandarmi.

În timp ce coborau spre un hotel din apropiere au întâlnit trei persoane rămase blocate cu autoturismul în zăpadă.

”Dacă primele două persoane erau lucrători la o cabană din zonă, cei trei din urmă erau turiști din județul Timiș, luați de asemenea prin surprindere de condițiile meteo.

Jandarmii i-au ajutat să scoată mașina din zona unde rămăsese blocată, și au continuat în siguranță deplasarea spre cel mai apropiat hotel”, transmite Jandarmeria Română.

Foto: arhivă cu titlu ilustrativ