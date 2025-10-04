DSP Timiș, fruntașă în tehnologia CEI

Direcția de Sănătate Publică Timiș anunță că oferă deja publicului noile servicii bazate pe aplicația dedicată Cărții Electronice de Identitate (CEI), fiind printre primele instituții din județ care au implementat tehnologia necesară.

Ministerul Afacerilor Interne a demarat lansarea noii cărți electronice de identitate (CEI) în România la începutul anului 2025. Astfel, începând cu 8 mai 2025 cartea electronică de identitate a devenit disponibilă și pentru tinerii de peste 14 ani din Timișoara.

Pe 9 iunie 2025, MAI a pus la dispoziția publicului și aplicația dedicată CEI, descărcabilă de pe portalul HUB de servicii electronice (hub.mai. gov.ro/aplicație-cei). Totodată, din 10 iunie 2025 a fost activat serviciul electronic de atestare a domiciliului /reședinței prin portalul MAI, permițând cetățenilor obținerea online a unui certificat de domiciliu semnat electronic. În cadrul proiectului de modernizare digitală, DSP Timiș s-a dotat cu echipamentele necesare utilizării noii cărți electronice de identitate.

Instituția a achiziționat primele cititoare de carduri contactless (NFC/RFID) compatibile CEI și a instalat aplicația desktop dedicată CEI pe stațiile de lucru din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică si Serviciului Resurse umane, statistică, secretariat și registratură.

Prin citirea directă a cipului de pe CEI, DSP Timiș poate autentifica rapid datele personale ale solicitantului. În plus, personalul instituției a primit instruirea specializată în operarea noilor dispozitive. La nivel local, DSP Timiș se numără printre primele instituții din județ care au finalizat montajul cititoarelor CEI și instalarea aplicațiilor aferente.

Surse din domeniul tehnologiei semnalează faptul că, deși alte instituții publice și companii (spitale, bănci, autorități locale, furnizori de utilități) sunt vizate pentru dotarea cu cititoare CEI în perioada următoare, până acum puține dintre acestea șiau anunțat oficial implementarea.

În consecință, DSP Timiș și-a asumat rolul de centru-pilot, pregătind utilajele și fluxurile interne pentru noua carte de identitate. Implementarea tehnologiei CEI la DSP Timiș aduce avantaje semnificative pentru cetățeni, atât în relația cu instituția, cât și în interacțiunea cu sistemul public. Printre principalele beneficii se numără: prin citirea automată a datelor din CEI, funcționarii DSP pot prelua rapid informațiile personale ale solicitantului (incluzând Domiciliul și Reședința din cip).

Astfel, se elimină complet necesitatea completării manuale a documentelor de identitate, scurtând semnificativ durata procedurilor administrative; CEI conține elemente avansate de securitate (biometrie, criptografie) care reduc riscul de falsificare și furt de identitate.

În plus, documentele semnate cu certificatul MAI din CEI au aceeași valoare legală ca cele semnate olograf, garantând validitatea actelor electronice. Prin aceste îmbunătățiri, DSP Timiș urmărește optimizarea experienței cetățenilor la ghișee, asigurând totodată un nivel înalt de protecție a datelor personale.