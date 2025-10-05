Incendiu puternic la o hală cu produse de carmangerie, lângă Timișoara VIDEO

Incendiu puternic la o hală cu produse de carmangerie, lângă Timișoara

Duminică, în jurul orei 20:30, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervinp pentru stingerea unui incendiu la o hală produse de carmangerie, pe o suprafață de aproximativ 200 mp.

La fața locului s-au deplasat de urgență 24 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere și două autospeciale de lucru la înălțime.

Din primele informații, nu se înregistrează victime.

Misiunea este în dinamică.

UPDATE, ora 21:45: Incendiul a fost stins. A ars acoperișul halei pe o suprafață de aproximativ 200 mp și s-au degradat mai multe lăzi frigorifice goale.

Foto / video: Flavius Bodnar

