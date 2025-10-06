Accident violent în intersecția Calea Aradului – Calea Circumvalațiunii

Mai multe autoturisme au fost implicate într-un accident violent, luni dimineața, în jurul orei 7, la intersecția Căii Aradului cu Calea Circumvalațiunii.

Traficul, oricum aglomerat în zonă, mai ales la orele dimineții, a fost dat peste cap.

Potrivit primelor informații, accidentul în lanț s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței între autovehiculele aflate în mers.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și poliție.

Din fericire, nimeni nu ar fi fost rănit grav, conform sursei.

Vom reveni.

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. TIMIȘ