Accident violent în intersecția Calea Aradului – Calea Circumvalațiunii

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident violent în intersecția Calea Aradului - Calea Circumvalațiunii

Mai multe autoturisme au fost implicate într-un accident violent, luni dimineața, în jurul orei 7, la intersecția Căii Aradului cu Calea Circumvalațiunii.

Traficul, oricum aglomerat în zonă, mai ales la orele dimineții, a fost dat peste cap.

Potrivit primelor informații, accidentul în lanț s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței între autovehiculele aflate în mers.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și poliție.

Din fericire, nimeni nu ar fi fost rănit grav, conform sursei.

Vom reveni.

CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la o hală cu produse de carmangerie, lângă Timișoara VIDEO

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. TIMIȘ 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *