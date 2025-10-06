Distincţie importantă acordată cunoscutului scriitor și jurnalist Dumitru Oprișor

Cu prilejul celei de-a 13 ediții a târgului de carte ”Zilele Recoltei Editoriale”, recent desfășurată la Iași, cunoscutul scriitor și jurnalist timișorean Dumitru Oprișor a fost distins cu premiul ediției pentru proză, acordat volumului ”Singurătatea ajunge la toți”, apărut la Editura Junimea.

Romanul, din care cititorii cotidianului Renașterea bănățeană au avut prilejul să savureze, prin suplimentul cultural, în avanpremieră o suită de fragmente, a atras atenția criticii literare mai ales prin – după cum observa criticul timișorean Marian Odangiu – forţa imaginativă, o redutabilă putere ficţională şi virtuozitatea de a ţine sub control un univers fabulos de oameni şi întâmplări.

”În romanul lui Dumitru Oprişor regăsim istoria din secolul trecut a unei aşezări, Dobroteasa, pe care, cu harul său personal, din poveste în poveste, o surprinde şi o redimensionează, odată cu destinele personajelor, cu efect transcendent, ca într-o băsmuire ce îşi întreţine farmecul dintr-un veac în altul”, sublinia, la rândul său, dramaturgul și scriitorul Ion Jurca Rovina.

Dumitru Oprișor este, de altfel, un virtuoz al prozei narative, intim conectată cu experiența sa în reportajul cultural. Dovadă stau volume precum ”Balul rătăciților” (1994), ”De pe front mai vin vești triste” (2011), ”Vineri e ziua noastră de plâns” (2013) sau, ca să ne limităm doar la acestea, ”Femeia care te strigă” (2017).

Deloc surprinzător, noul său titlu s-a bucurat aproape instantaneu de o primire foarte bună din partea criticii literare. Posturi de televiziune de la Iași și Timișoara, dar și reviste culturale de prestigiu – precum ”Steaua” Cluj-Napoca, ”Tomis cultural” Constanța, ”Vatra veche” Târgu Mureș, ”Nord literar” Baia Mare, ”Poesis” Brașov” sau ”Orizont” Timișoara” – au găzduit cronici apreciative.