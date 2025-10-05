Luna analizelor gratuite la Spitalul “Victor Babeș” Timișoara

Prevenția este cea mai simplă formă de tratament.

În fiecare an, un set complet de analize de laborator poate depista boli în stadii incipiente, înainte ca acestea să determine apariția de fier, fie prin deficit de vitamină B12 sau acid folic), diferite infecții, leucemii sau tulburări hematologice), markeri inflamatorii (VSH, fibrinogen, proteina C reactivă); biochimia serică (analize care oferă informații despre funcția ficatului, a rinichilor, investigații importante pentru depistarea diverselor patologii precum: diabetul, bolile hepatice, renale sau cardiovasculare); analizele hepatice (GPT, GOT, adică transaminaze alături de gama GT, bilirubină, prin care se realizează evaluarea funcției ficatului, permițând depistarea precoce a unor afecțiuni care, în lipsa tratamentului, pot evolua spre forme grave sau ireversibile de boală); examenul sumar de urină (evaluează starea de sănătate renală, metabolică şi generală a organismului; profilul renal în analizele medicale – dozare uree, creatinină, acid uric); colesterolul total (LDL, HDL, trigliceridele sunt factoricheie pentru prevenirea bolilor hepatice sau cardiovasculare); markeri infecțioşi și imunologici (atunci cand există suspiciuni sau recomandări medicale, se pot face teste suplimentare pentru hepatite, HIV, boli autoimune sau alte infecții acute sau cronice).

„Analizele de rutină nu sunt un moft, ci o ‘investiție’ în sănătatea personală. Foarte mulți pacienți ajung la spital abia când boala se află într-un stadiu avansat, deși ea ar fi putut fi depistată mult mai devreme.

Biletul de trimitere de la medicul de familie dă posibilitatea oricărui pacient să facă aceste investigații gratuit, în laboratorul nostru”, spune conf. dr. Elena Hogea, medic șef Laborator Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș” Timișoara.

Recoltările se fac de luni până vineri, între orele 8 și 10, în urma unei programări, în cabinetul situat în Ambulatoriul unității sanitare.

Pacienții trebuie să aibă asupra lor trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist, cartea de identitate și cardul de sănătate.

Programarea în vederea recoltării probelor se face la numerele de telefon 0759063395 și 0759026866, de luni până vineri, între orele 8 și 15.