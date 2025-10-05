Activitate intensă la Spitalul CF Timișoara: peste 800 de intervenții chirurgicale au fost realizate în acest an

De la începutului anului și până în prezent, medicii spitalului Clinic CF Timișoara au realizat peste 800 de intervenții chirurgicale.

Secția de Chirurgie Generală, formată din opt medici, acoperă o gamă largă de patologii.

”Cele mai frecvente intervenții au fost cele pentru hernii, afecțiuni ale colecistului, varice, tumori ale vezicii urinare si calculi renali. Acestora li se adaugă intervențiile făcute de specialiștii din urologie, ORL, oftalmologie și ortopedie.

Spitalul dispune de trei săli de operație pentru intervenții chirurgicale și o sală pentru operațiile din sfera ORL și oftalmologie, dar și un compartiment ATI care asigură monitorizarea și îngrijirea pacienților în perioada postoperatorie imediată”, transmit reprezentanții spitalului.

Foto cu titlu ilustrativ