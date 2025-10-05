Mașină răsturnată într-un canal, oameni răniți

În această dimineață, pompierii Detașamentului Deva și cei ai Secției Brad au intervenit pe raza localității Săliștioara, comuna Vălișoara, unde a fost semnalat un accident rutier.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

Pompierii au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă și în care se aflau cinci persoane.

După ce au fost evaluate, trei dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale și ulterior au fost transportate la spitalul din Deva pentru investigații suplimentare.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri.

