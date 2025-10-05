Fabiano Cibi, de la CSC Dumbrăvița, convocat la națională pentru „dubla” cu Cehia, din Elite League U20

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Fabiano Cibi, de la CSC Dumbrăvița, convocat la națională pentru „dubla” cu Cehia, din Elite League U20

Mijlocașul Fabiano Cibi, de la CSC Dumbrăvița, a fost convocat la echipa națională de fotbal a României U20 pentru „dubla” cu Cehia, din Elite League U20.

Tricolorii, pregătiți acum de Adrian Iencsi, vor disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 după următorul program:

  • vineri, 10 octombrie, ora 17:00 România U20 Cehia U20, Stadion Concordia”, Chiajna
  • luni, 13 octombrie, ora 17:00 România U20 Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea

Jucătorii reuniți sub tricolor:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

CITEȘTE ȘI: Vreme rece în vestul țării. Un ciclon mediteranean va traversa România

Sursa: FRF

Foto: CSC Dumbrăvița

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *