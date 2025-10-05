Fabiano Cibi, de la CSC Dumbrăvița, convocat la națională pentru „dubla” cu Cehia, din Elite League U20

Mijloca șul Fabiano Cibi , de la CSC Dumbrăvița, a fost convocat la e chipa na țională de fotbal a Rom âniei U20 pentru „dubla” cu Cehia, din Elite League U20.

Tricolorii, pregătiți acum de Adrian Iencsi, vor disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 după următorul program:

v ineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „ Concordia”, Chiajna

l uni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Na țional de Fotbal Buftea

Jucătorii reuniți sub tricolor:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

Sursa: FRF

Foto: CSC Dumbrăvița