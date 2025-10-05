Vreme rece în vestul țării. Un ciclon mediteranean va traversa România

Duminică, în vestul, nord-vestul și centrul țării vremea se va menține deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie, dar în celelalte zone se va încălzi și se vor atinge valori termice în jurul celor specifice datei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi noros și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, iar seara și noaptea și în Oltenia, în jumătatea sudică a Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea.

În a doua parte a zilei, în sud-vest, pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1800 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, în Bărăgan și în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în Maramureș și 22 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

Un alt ciclon mediteranean va traversa România

Un alt ciclon mediteranean va lovi România cu ploi abundente, mai ales în sudul și estul țării. Local, vor cădea peste 100 – 150 de litri de apă pe metrul pătrat și există risc de inundații puternice, informează meteoradar.ro.

Încă o depresiune atmosferică s-a format astăzi în nordul Mediteranei, iar în zilele următoare se va deplasa spre est și apoi nord-est, aducând un nou val de ploi abundente în România și țările vecine.

Ciclonul va afecta țara noastră din noaptea de duminică spre luni, 5/6 octombrie, dar cele mai puternice ploi sunt așteptate marți și miercuri, 7 și 8 octombrie, în Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei și sudul Transilvaniei.

Cantitățile de precipitații vor depăși 80 l/mp pe suprafețe extinse din sud-est, iar local se vor înregistra între 100 și 140 l/mp până joi dimineața. Izolat, vor fi posibile cantități și mai ridicate, de peste 150 l/mp.

Ploile abundente, venite imediat după un alt episod de precipitații intense, ar putea provoca inundații puternice în unele zone, îndeosebi în jumătatea sud-estică a țării.