Traian Băsescu: Nu rușii au stricat alegerile din 2024, ci noi înșine

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele de guvernare că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerința Rusiei.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, că responsabilitatea pentru „fiasco-ul electoral” din 2024 aparține partidelor românești și nu Moscovei.

„Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele… pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri?”, a spus Băsescu.

El a subliniat că, deși Rusia a profitat de situație, „nu rușii au stricat alegerile, ci noi înșine” prin organizarea defectuoasă a scrutinelor.

„Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o, sigur că nici rușii nu au stat degeaba. Li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a acuzat direct partidele din coaliția de guvernare, PSD, PNL și UDMR, că „au păcălit electoratul” și au creat cadrul ideal pentru ingerințe externe: „Au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România.”

El a amintit și recomandările Comisiei de la Veneția, ignorate de autorități, care interzic combinarea alegerilor de tipuri diferite.

„Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE. Este strigător la cer”, a afirmat fostul președinte, potrivit Mediafax.