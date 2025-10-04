Exponatul lunii octombrie la Muzeul Banatului

Exponatul lunii octombrie la Muzeul Naional al Banatului este un pistol balcanic cu cremene, de tip Elbasan, datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

‘’Octombrie aduce în atenție un obiect de patrimoniu cu o poveste aparte, un pistol balcanic cu cremene, de tipul Elbasan, păstrat astăzi în colecțiile Muzeului Național al Banatului.

Arma aparține unei epoci în care producția meșteșugărească era strâns legată de marile centre comerciale și de nevoile politice și militare ale Imperiului Otoman.

De-a lungul veacurilor XVIII-XIX, armurierii balcanici, formați sub influența meșteșugarilor veniți din Orient, au perfecționat tehnica armelor de foc portative.

Pistolul cu cremene de tip Elbasan, produs în Albania centrală, se remarcă prin placarea completă cu tablă de alamă, de unde și denumirea locală verdha („galben”) și prin forma specifică a mânerului: subțire, aproape drept, terminat cu un bulb alungit și conic.

Cunoscut în lumea occidentală drept rat-tail pistol și în literatura poetică albaneză ca <șarpele de Istanbul>, acest tip de armă ilustrează măiestria artizanilor balcanici și dinamica schimburilor comerciale și culturale dintr-un spațiu aflat la confluența Orientului cu Occidentul. Exemplarul din patrimoniul muzeului datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea, are o lungime totală de 48 de centimetri, țeava de 32 de centimetri și un calibru de 15 milimetri.

Este, fără îndoială, o piesă reprezentativă pentru armurăriile din Balcani, o mărturie materială a unei epoci în care armele erau și simboluri de prestigiu social, nu doar instrumente de apărare”, au transmis cei de la Muzeul Naional al Banatului.