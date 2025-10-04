Sorin Oprescu, localizat și reținut în Grecia

Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut Sâmbătă în Grecia, lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Operațiunea a fost rezultatul cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile elene, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Pe numele lui Oprescu, Tribunalul București a emis în mai 2022 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce acesta a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

Fostul edil fusese deja arestat în Grecia în mai 2022, însă autoritățile locale au refuzat atunci predarea sa către România.

Ulterior, procedurile legale au fost reluate, iar polițiștii români au desfășurat activități investigativ-operative pentru a-l localiza din nou.

În prezent, în Grecia se derulează procedurile judiciare pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare.

În funcție de decizia instanțelor elene, Sorin Oprescu urmează să fie predat autorităților române pentru executarea pedepsei.

(sursa: Mediafax)