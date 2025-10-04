Incendiu puternic la etajul 9 al unui bloc. O persoană a fost găsită inconștientă, alte 25 fiind evacuate de pompieri

Un incendiu violent a cuprins, s â mb ătă seara, un apartament situat la etajul 9 al unui bloc cu 10 etaje de pe Calea Aurel, municipiul Arad.

Au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj descarcerare și un echipaj SMURD.

Concomitent cu acțiunea de stingere, s-a intervenit pentru identificarea posibilelor victime surprinse în interior. Astfel, din apartament a fost extrasă o victimă – o femeie aflată în stare de inconștiență – care a fost ulterior preluată de echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și transportată la spital.

Totodată, pompierii militari arădeni au evacuat în siguranță 25 de persoane din bloc.

De asemenea, alte două persoane au fost asistate medical la locul evenimentului de către echipajele SAJ, ambele fiind conștiente și cooperante.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acționează pentru îndepărtarea efectelor negative, ventilarea casei scărilor și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.