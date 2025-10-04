Vizită la Arad a premierului Ilie Bolojan

Premierul a fost și la noul CET Hidrocarburi, construit de la zero din bani europeni.

Premierul Ilie Bolojan a fost sâmbătă într-o vizită fulger la Arad, neanunţată public, în cadrul căreia a văzut noul CET Hidrocarburi, construit de la zero din bani europeni, scrie romania-actualitati.ro.

Edilul oraşului, Călin Bibarţ, spune, potrivit Radio România Timişoara, că sunt toate premisele ca proiectul să fie finalizat în primăvara anului viitor.

Tot anul viitor, ar putea fi finalizată şi modernizarea Cazarmei Gai, care urmează să devină noul sediu al unităţii militare din cetatea Aradului.

”Indiferent pe ce cale o va lua PNRR-ul, avem fondul de modernizare, tot din bani europeni, de la Ministerul Energiei și finanțarea CET-ului va continua de acolo, așa că oamenii pot să lucreze liniștiţi în continuare și, conform contractului și înțelegerii, undeva în primăvara anului viitor va fi funcțional 100%. Și, evident, mai vechea noastră durere, respectiv Cetatea Aradului, având promisiunea domniei sale că, cel târziu anul viitor, armata să se mute”, a declarat Călin Bibarţ.

Sursa foto: captură video