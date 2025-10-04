Percheziții în Timiș: doi minori au fost reținuți pentru furt. Polițiștii au găsit arme și țigări de contrabandă la domiciliile lor

Sâmbătă, 4 octombrie, polițiștii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de furt calificat.

În cadrul activităților sunt cercetate două persoane, de 15 ani, bănuite de comiterea infracțiuni de furt calificat, care în perioada 22–25 septembrie 2025, ar fi sustras, pe timp de noapte, din autovehiculele și utilajele unei unități administrative și unor societăți private ce efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, cantitatea de aproximativ 400 de litri de motorină.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic și articole vestimentare.

Totodată, au fost descoperite și ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat,⁠ un pistol letal și muniție, precum și mai multe pachete de țigarete, netimbrate, deținute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Cercetările au fost extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor si munițiilor, respectiv contrabandă calificată.

Cei doi minori au fost reținuți pentru 24 de ore în arestul poliției, urmând ca în data de 5 octombrie 2025 să fie prezentați magistraților pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Poliției Municipiului Lugoj – Compartimentul Criminalistic.