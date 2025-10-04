Cinci stejari seculari din Parcul Regina Maria din Timișoara vor fi înlăturați. Autoritățile invocă motive de siguranță

Cinci stejari seculari din Parcul Regina Maria din Timișoara vor fi înlăturați, după ce specialiștii au constatat că aceștia prezintă un risc pentru siguranța trecătorilor. În locul lor, municipalitatea promite să planteze arbori tineri în cadrul campaniei de înverzire care va ava loc la finalul acestui an.

”Intervenim pentru siguranță. Intervenim ca să prevenim.

Pe tot parcursul anului verificăm arborii, intervenim acolo unde există risc și plantăm alții tineri, pentru ca Timișoara să rămână un oraș sigur și plin de verdeață.

De luni, echipele Horticultura demarează lucrări de întreținere în Parcul Regina Maria.

Cinci stejari seculari, care pun în pericol siguranța trecătorilor, vor fi înlăturați. La finalul anului, în timpul campaniei de înverzire a orașului, vor fi plantați arbori tineri în locul celor tăiați.

În același timp, echipele vor toaleta arborii, vor recondiționa băncile, coșurile de gunoi și pergolele, vor igieniza întreaga zonă și vor avea intervenții la alei, acolo unde e cazul”, publică Primăria Timișoara pe Facebook.

Sursa foto: Primăria Municipiului Timișoara