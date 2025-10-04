Robbie Williams dezvăluie că are sindromul Tourette

Cântărețul în vârstă de 51 de ani, deja diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție, explică faptul că are „gânduri intruzive”, dar că acestea nu se manifestă în exterior, potrivit Le Figaro.

Robbie Williams a făcut noi dezvăluiri despre sănătatea sa mintală. Cântărețul britanic în vârstă de 51 de ani a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Într-un nou episod al podcastului I’m ADHD! No You’re Not , el vorbește despre „gânduri intruzive”, pe care le consideră acum o parte integrantă a afecțiunii.

„Mergeam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive sunt inerente sindromului Tourette ”, explică el. În același interviu, cântărețul dezvăluie că a fost diagnosticat și cu „trăsături autistice”, fără a prezenta vreo tulburare reală.

Deja diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție (ADHD) de aproximativ douăzeci de ani, fostul cântăreț al trupei Take That s-a luptat cu mai multe dependențe de când a devenit faimos, la începutul anilor 1990.

Cântărețul a trecut prin mai multe internări în centre de reabilitare, în special din cauza alcoolului și drogurilor.

„Cred că este genetic. Unii oameni au prepoziții care spun că vor să-și facă rău ”, i-a spus el lui Laurent Delahousse la France 2 în 2024, ca parte a promovării filmului său biografic Better Man .

Filmul prezintă luptele lui Robbie Williams cu faima, dependența și sindromul impostorului, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Robbie Williams/Facebook