Florin Bătrânu este coordonatorul departamentului de scouting al Politehnicii Timişoara. Fostul internațional va colabora cu scouterii Alex Pilder și Victor Socolov

Politehnica Timișoara și-a înființat un departament dedicat scoutingului. Coordonatorul acestuia e fostul internațional Florin Bătrânu, care va colabora cu scouterii Alex Pilder și Victor Socolov.

„În primul rând eu tot timpul am fost aici, în Timișoara, Poli e echipa care m-a făcut ceea ce am ajuns. Cred că sunt unul dintre foștii jucători care au prins trei epoci diferite ale Politehnicii: perioada ’90, cea veche; apoi AEK-ul lui Toni Doboș, în care erau vremuri frumoase, cu stadion plin și entuziasm și am încheiat cu perioada de belșug, când s-au realizat lucruri extraordinare vizavi de investițiile făcute în baza de antrenament…

În orice caz cred că sunt persoana prin a cărei ochi au trecut foarte mulți jucători ai Politehnicii pe care eu i-am recomandat spre echipa mare. Precum Vlad Dragomir, Marius Marin, l-am ochit și l-am propus lui Dan Alexa și l-a și promovat la acea vreme.

Eu nu pot decât să fiu bucuros că s-au gândit la mine, sunt dedicat clubului Poli.

Primul target al meu e ca exodul tinerilor fotbaliști din Timișoara să se oprească. M-am săturat să tot văd tineri jucători plecați din Timișoara pe la Arad, Craiova, București, prin toată țara și beneficiază alții de munca antrenorilor noștri. Se trece spre normalitate la un club de fotbal.

Departamentul de scouting e poate cel mai important într-un club profesionist pentru că aducerea jucătorilor și vânzarea lor asigură o bună parte din bugetul clubului la multe echipe”, a declarat Florin Bătrânu, șeful departamentului de scouting al Politehnicii Timișoara

Florin Ionel Cornelaș Bătrînu s-a născut la 19 martie 1971, la Oravița (CS). A evoluat de-a lungul carierei la CFR Timișoara, Poli Timișoara, FC Național București, Dinamo București, Universitatea Craiova, BFC Dynamo Berlin, UMT și Kispest Honved. Fostul fundaș a înregistrat opt selecții la echipa națională a României.

Cu Poli și U Craiova a fost finalist în Cupa României. Ca antrenor a activat la CFR Timișoara, CSC Dumbrăvița (ulterior a fost coordonatorul centrului juvenil al alb-verzilor), echipa națională feminină și e antrenor coordonator la clubul CS Giroc-Chișoda.

Alex Pilder a activat ca antrenor în centrul juvenil al belgienilor de la RCS Brainois, a fost video scout intern la Dinamo Tibilisi (Georgia), analist video la Olympic Charleroi (Belgia) și chief scout la cluburile UTA, Dinamo și Rapid București.

Victor Socolov a fost scouter la UTA, Rapid București și chief/lead scouter și video analist la Dinamo București.

Sursa foto: Politehnica Timișoara