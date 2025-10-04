Preţurile mondiale la alimente au scăzut în luna septembrie

Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna septembrie, graţie diminuării cotaţiilor la zahăr şi produse lactate, chiar dacă preţurile globale la carne au atins un nou vârf, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În luna septembrie 2025, acest indice s-a situat la o medie de 128,8 puncte, comparativ cu o valoare revizuită de 129,7 de puncte înregistrată în luna august. Per total, acest indice este cu 4,2 puncte (3,4%) mai mare decât în luna septembrie 2024, dar cu 31,4 puncte (19,6%) sub maximumul istoric atins în luna martie 2022, potrivit economedia.ro.

Datele FAO arată că preţurile la zahăr au scăzut cu 4,1% în luna septembrie comparativ cu luna august, atingând cel mai redus nivel de după luna martie 2021. Scăderea se datorează în principal prognozelor referitoare la o producţie peste aşteptări de zahăr în Brazilia precum şi îmbunătăţirii perspectivelor cu privire la recoltele de trestie de zahăr în India şi Thailanda.

De asemenea, preţurile produselor lactate au scăzut cu 2,6% comparativ cu luna august, iar septembrie a fost a treia lună consecutivă de declin. În rândul produselor din această categorie, preţurile la unt au scăzut cu 7%, datorită unor factori sezonieri precum reducerea cererii pentru îngheţată în emisfera nordică.

Preţurile la uleiurile vegetale au scăzut cu 0,7% în luna septembrie, comparativ cu luna august. Declinul se datorează în principal scăderii cotaţiilor la ulei de palmier şi ulei de soia, însă cotaţiile la uleiul de floarea soarelui şi uleiul de rapiţă au crescut. Potrivit FAO, cotaţiile la aceste tipuri de uleiuri au crescut din cauza unor probleme pe partea de ofertă în regiunea Mării Negre şi Europa.

O scădere s-a înregistrat şi în cazul preţurilor la cereale, care s-au diminuat cu 0,6% în luna septembrie, în contextul în care preţurile la grâu au scăzut pentru a treia lună la rând graţie recoltelor mari şi cererii internaţionale limitate. De asemenea, au scăzut şi cotaţiile la porumb, după eliminarea taxelor de export în Argentina.

În schimb, preţurile la preţurile la carne au crescut cu 0,9% atingând un nou maxim istoric. Creşterea este rezultatul majorării cotaţiilor la carnea de vită şi oaie, în timp ce preţurile la carnea de porc şi pui au rămas stabile.

Într-un raport separat, FAO şi-a revizuit estimările privind producţia mondială de cereale în 2025 până la 2,971 miliarde de tone, de la 2,961 miliarde de tone cât estima anterior. Potrivit FAO, producţia mondială de cereale din acest an va fi cu 3,8% mai mare decât în 2024, ceea ce reprezintă cel mai mare avans anual înregistrat după 2023.