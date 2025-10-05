Poliția Română, acțiuni în școli pentru prevenirea violenței și creșterea siguranței elevilor

În prima săptămână a noului an școlar, Poliția Română a derulat aproape 2.800 de activități în unitățile de învățământ din toată țara, pentru a preveni violența, consumul de droguri și pentru a asigura un climat sigur pentru elevi și profesori.

În perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2025, Poliția Română a continuat acțiunile dedicate siguranței școlare, în cadrul Planului național de combatere a violenței în mediul preuniversitar.

La nivel național, au fost organizate 2.774 de activități educative și de prevenire, la care au participat peste 82.000 de elevi, părinți și cadre didactice.

Peste 1.300 dintre aceste acțiuni au avut ca temă prevenirea faptelor de violență și a fenomenului de bullying, iar aproape 200 de activități au vizat conștientizarea riscurilor legate de consumul și traficul de droguri.

Polițiștii au verificat 280 de unități de învățământ pentru a evalua modul în care este asigurată paza și au intervenit la 66 de evenimente semnalate în incinta sau în apropierea școlilor.

De asemenea, au fost făcute 105 verificări ale trecerilor de pietoni din zona unităților școlare, pentru a asigura vizibilitatea și semnalizarea corespunzătoare.

Pentru al doilea an consecutiv, Poliția Română derulează campania „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”, relansată acum sub forma proiectului „Scoate violența școlară din anonimat!”, în parteneriat cu Corpul Național al Polițiștilor.

Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor violenței și dezvoltarea unui climat sigur în școli, potrivit Mediafax.