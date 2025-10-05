Teatrul din Arad caută păpuși ”Arădeanca” pentru un nou spectacol – jucăriile copilăriei devin vedete pe scenă

Teatrul din Arad pregătește o nouă producție și lansează un apel către spectatori: dacă mai păstrați o păpușă „Arădeanca”, ascunsă într-un dulap, într-un pod sau într-o cutie cu amintiri, acum este momentul să îi oferiți o nouă viață. Donați jucăria teatrului, iar ea va deveni parte din spectacol, scrie europafm.ro.

Spectacolul „Arădeanca” de Elise Wilk, în regia lui Cristian Ban, aduce în fața publicului o istorie cu un pregnant parfum local… povești fictive inspirate de viața muncitoarelor de la fabrica de păpuși „Arădeanca”, un loc emblematic pentru România. Spectacolul transformă unul dintre cele mai iubite simboluri ale copilăriei – păpușa „Arădeanca” – în element central al poveștilor spuse pe scenă.

Iar pentru spectacol este nevoie de păpuși autentice. Cei care doresc să doneze o păpușă fabricată la „Arădeanca” o pot trimite, până la data de 18 octombrie 2025, la sediul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad: Bulevardul Revoluției nr. 103 sau o pot aduce direct la sediu, de marți până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Actorii din distribuție povestesc pe contul de Facebook al teatrului impresiile despre spectacol.

Managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, Bogdan Costea, spune că pentru mulți dintre adulții de astăzi, păpușile Arădeanca au fost primele prietene ale copilăriei. Acum, ele vor spune din nou povești, de data aceasta pe scenă.

În semn de mulțumire, toți cei care donează o păpușă vor primi o invitație dublă la una dintre reprezentațiile spectacolului „Arădeanca”.

Premiera va fi in sala mare, duminică, in data de 26 octombrie, de la ora 19.00.

Sursa foto: teatrul Clasic Ioan Slavici/Facebook