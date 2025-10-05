Jamie Oliver și soția sa, Jools, și-au acordat dividende de 2,5 milioane de lire sterline, deși profiturile imperiului lor de media și restaurante au înregistrat o scădere

Profiturile înainte de plata taxelor ale companiei Jamie Oliver Holdings (JOH) au scăzut anul trecut cu 1 milion £, ajungând la 2,4 milioane £. Aceasta, în ciuda unei creșteri de 6% a vânzărilor, până la 28,6 milioane £, impulsionate de veniturile generate de restaurantul deschis în noiembrie 2023 – primul administrat direct de Oliver după prăbușirea rețelei sale de 22 de localuri Jamie’s Italian din Marea Britanie, în 2019, relatează The Guardian, citat de g4food.ro.

JOH reunește interesele media ale lui Oliver – producții TV, cărți, contracte de promovare, școala de gătit și restaurante – precum și veniturile din francizele internaționale care îi poartă numele, contractul de promovare cu supermarketul Tesco, dar și redevențele provenite din produsele comercializate sub brandul său.

Cartea sa cea mai recentă, Eat Yourself Healthy, este în prezent cea mai vândută carte de bucate din Marea Britanie, iar fundația sa, Ministry of Food, predă cursuri de gătit în 1.150 de școli secundare.

Grupul a obținut certificarea B Corp în 2019, ca recunoaștere pentru angajamentul său etic, și a fost condus de directorul general Kevin Styles timp de peste doi ani, până în decembrie anul trecut. De atunci, compania este administrată de boardul operațional, fără un nou CEO numit.

Dividendele încasate de familia Oliver provin și din alte activități de licențiere, pentru care nu există date financiare detaliate.

Veniturile din restaurantele deținute și operate direct au crescut spectaculos la 3,6 milioane £ în 2024, față de doar 335.983 £ în 2023. În același timp, veniturile din francizele internaționale (Jamie’s Italian și Jamie’s Deli) au crescut ușor, la 3,8 milioane £, de la 3,6 milioane £.

Creșterea a avut loc în ciuda condițiilor dificile din industria HORECA, marcate de costuri ridicate și de scăderea frecvenței meselor în oraș, pe fondul facturilor mari la energie și alimente.

Vânzările școlii de gătit a lui Oliver au rămas stabile, la aproximativ 1 milion £, înainte de deschiderea unei noi locații în magazinul John Lewis de pe Oxford Street, Londra, la începutul acestui an.

În schimb, veniturile din redevențe, licențe, contracte de promovare și producții TV au scăzut cu 10%, până la 19,8 milioane £, după încheierea contractului major cu Tesco în 2023.

Un purtător de cuvânt al grupului Jamie Oliver a anunțat că anul acesta urmează să fie deschise 12 noi restaurante internaționale, inclusiv primele din Oman și Grecia. De asemenea, capacitatea școlii de gătit a fost triplată odată cu inaugurarea locației John Lewis, care „depășește deja obiectivele stabilite”.

John Lewis a declarat că intenționează să deschidă mai multe școli de gătit în colaborare cu Jamie Oliver, însă nu a fost stabilit încă un plan concret.