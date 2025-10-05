Papa Leon al XIV-lea salută „progresele semnificative” către pace în Gaza

Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reiterându-şi apelurile la un armistiţiu în enclava palestiniană devastată de război şi eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas, transmite AFP, potrivit tvrinfo.ro.

„În ultimele ore, într-un context dramatic în Orientul Mijlociu, s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace, care sper că vor duce la rezultatele dorite cât mai curând posibil”, a declarat papa american după o liturghie la Vatican.

Remarcile sale vin în plină efervescenţă diplomatică, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste Hamas la planul de pace prezentat de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, menţionează AFP.

„Fac apel la toţi oamenii responsabili să se angajeze pe această cale, la un armistiţiu şi eliberarea ostaticilor” pentru a se ajunge la „o pace dreaptă şi durabilă”, a insistat Leon al XIV-lea.

Şeful Bisericii Catolice şi-a exprimat totodată îngrijorarea cu privire la „creşterea urii antisemite în lume” şi s-a declarat „profund întristat de imensa suferinţă îndurată de poporul palestinian din Gaza”.

„Îmi exprim îngrijorarea cu privire la creşterea urii antisemite în întreaga lume, aşa cum a arătat din nefericire atentatul terorist din Manchester”, a spus Papa, referindu-se la atacul de joi împotriva unei sinagogi, soldat cu doi morţi şi trei răniţi grav.

