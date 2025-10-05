Gură mare de oxigen pentru CSC Dumbrăvița. Florin Fabian: ”Am pregătit meciul pe slăbiciunile adversarului”

CSC Dumbrăvița a revenit pe căi victorioase sâmbătă, reușind să se impună cu scorul de 4-1 pe terenul nou-promovatei CSM Olimpia Satu Mare în etapa a 9-a din Liga a II-a la fotbal.

Fără succes din prima etapă, de la acel 2-1 cu CS Dinamo București, alb-verzii au început extrem de hotărâți confruntarea din nord-vestul țării. Panaite a dat primul semnal la poarta lui Deaky, în minutul 3, însă lovitura sa de cap a trecut puțin pe lângă țintă. Un minut mai târziu, Bogdan Vasile, căpitan în absența suspendatului Sofran, a șutat de la 25 de metri, dar goalkeeper-ul Olimpiei a reținut în doi timpi.

Pe acest fond, golul de 0-1 a venit oarecum firesc.

În minutul 17, Popovici a bătut un corner de pe stânga, iar Bogdan Panaite a reluat cu latul de la 6 metri. Gazdele au încercat să ofere o replică cât mai consistentă, însă singura situație periculoasă a fost cea din minutul 30, când Calugher s-a trezit singur în careul Dumbrăviței, iar în locul unui șut a preferat o pasă în lateral, pentru Zamfir, blocat de defensiva oaspeților.

La cealaltă poartă, Gondiu a expediat un șut puternic, de la 35 de metri, iar Deaky a respins cu dificultate în corner.

La lovitura de colț rezultată, s-a făcut 0-2. A fost o fază trasă la indigo cu cea de la prima reușită. Popovici a bătut cornerul de pe stânga, iar Bogdan Panaite a înscris din nou, de la 6 metri, de această dată cu o lovitură de cap. Până la pauză, Gondiu a mai avut o șansă cu un șut din interiorul careului, în minutul 41, însă Deaky a reținut în doi timpi. Repriza a doua a început la fel de bine pentru timișeni. După un șut al lui Gondiu în minutul 47, blocat de Deaky, a venit reușita de 0-3.

În minutul 51, Raul Ailenei a înscris cu un șut pe jos, ușor din lateral stânga, la colțul lung al porții sătmărene.

În minutul 69 a venit și al patrulea gol semnat de alb-verzi, prin Gheorghe Gondiu, care a înscris cu un șut deviat. Sătmărenii au încercat să reducă din diferență, apelând cu predilecție la șuturi de la distanță.

O abordare care, în cele din urmă, a avut rezultat în minutul 76, atunci când nou-intratul Alin Văsălie a înscris cu o execuție de la 20 de metri la firul ierbii. Rezultatul final a fost 1-4, iar CSC Dumbrăvița ia o mare gură de oxigen în nord vestul țării.

Este, de altfel, egalarea celui mai clar succes din deplasare obținut în ultimii ani în Liga a II-a: 3-0 la Râmnicu Vâlcea, cu CSC Șelimbăr, pe 3 decembrie 2022.

Urmează pauza internațională și apoi o nouă deplasare pentru alb-verzi. În etapa a 10-a, echipa timișeană va evolua pe terenul echipei Metalul Buzău, sâmbătă, 18 octombrie, cu începere de la ora 11.

CSM Olimpia Satu Mare: Deaky – Ghazoini, Marin, Sabău, Oanea (cpt) – Popșa (Zsiga 55), Calugher (Torvund 46), Mustacă (Văsălie 57) – Ad. Pop (Pinter 46), Magyari, Zamfir. Antrenor: Zoltan Ritli.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Morariu, Butnărașu, Panaite, R. Ciurel – B. Vasile (cpt), Ailenei (Buțu 84) – S. Popovici, Cibi (Pădurariu 73), Curescu (D. Olariu 65) – Gondiu (Cristea 73). Antrenor: Florin Fabian.

„Nu am ambiții personale. Sunt acasă și, fiind antrenor profesionist, sigur că am venit să îmi conduc echipa spre victorie. Aveam mare nevoie de puncte! Am pregătit foarte bine meciul, pe slăbiciunile adversarului, și așa am reușit să câștigăm cele trei puncte. Îmi felicit echipa.

Îmi pare rău de cei de la CSM Olimpia, pentru că Satu Mare merită fotbal de Liga a II-a. Am început foarte bine meciul, curajos, așa cum mi-am dorit. Știam că fazele fixe și tranziția defensivă sunt punctele lor slabe. Am profitat de aceste slăbiciuni ale lor și am înscris.

Repriza a doua a fost una de conservare, asta le-am cerut jucătorilor. Venim după multe meciuri în care meritam să adunăm mai multe puncte, am jucat de la egal la egal cu Sepsi, cu ASA, cu FC Bihor… Trebuia să se întoarcă și spre noi punctele.

Nu mă gândeam la un scor anume, ci la modul în care putem să îi surprindem, să conducem noi primii și apoi să conservăm jocul. Spiritul de echipă a făcut astăzi diferența.

Dumbrăvița este, probabil, echipa cu cel mai mic buget din Liga a II-a și încearcă să se mențină cu acest buget în acest eșalon.

Aceasta este strategia clubului, cu jucători tineri, cu salarii aproximativ de play-off de Liga a III-a. Dar cu jucători care își doresc și au potențial de creștere.

Mă simt foarte bine la Dumbrăvița, sunt apreciat, respectat, îmi fac meseria și mai departe vom vedea ce va fi. Nici noi nu suntem într-o situație bună, e mult de muncă”, a declarat Florin Fabian, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița