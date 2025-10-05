Alb-violeții au câștigat derby-ul județean cu Ghiroda. Dan Alexa: ”A fost un joc complicat, așa cum mă așteptam să fie”

Politehnica Timișoara s-a impus cu scorul de 2-0 în derby-ul județean cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, disputat sâmbătă, pe stadionul “Electrica”, în etapa a 7-a din seria a 7-a a Ligii a III-a la fotbal. Vlaicu (min. 67) și Rotariu (min. 71) au marcat golurile acestei partide.

Lovitura simbolică de start a fost dată de Emeric Dembroschi, fost jucător și antrenor al grupării alb-violete, rămas în istoria fotbalului românesc pentru “statuia de la Guadalajara”. El împlinește, mâine, vârsta de 80 de ani, iar Simon Pescari, președintele Politehnicii și prorector al UPT, i-a înmânat o plachetă din partea clubului.

Politehnica Timișoara: Traia – P. Paul, C. Ene (Gavrilă 62), Vlaicu – Vasluian (Amariei 81), Fazekas (Avrămescu 46), Vîrtej, R. Benzar (Rotariu 70), C. Toma – Haiduc (Marincu 46), D. Popa (cpt). Antrenor: Dan Alexa.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Bura-Koț – Bocșan, Mancaș (cpt), Stoi, Andreaș, Buia, Velcotă, Datcu, Brăilean, Precup, Ilie. Antrenor: Călin Cojocaru.

“A fost un joc complicat, așa cum mă așteptam să fie. Jucătorii care au intrat la pauză au adus un plus de inventivitate, și mă refer aici în special la Marincu.

Am început să punem presiune și am reușit să înscriem cele două goluri. Este o victorie meritată și importantă”, a declarat Dan Alexa.

“Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, pentru că, desi gazdele au început mai bine și au avut câteva cornere, am reușit să echilibrăm partida și să ne cream ocazii importante în prima repriză.

Diferența a fost făcută la o fază fixă, unde din păcate am pierdut marcajul și am primit ușor un gol, deși știam că adversarii sunt periculoși în astfel de momente”, a spus, la rândul său, Călin Cojocaru.

Sursa foto: sspolitehnica.ro / Paul Sebo