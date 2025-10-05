Amalia Gaiță, în concert la Casa cu Iederă din Timișoara

Joi, 9 octombrie, cu începere de la ora 19, Casa cu Iederă din Timișoara se transformă într-un veritabil playground sonor, unde muzica prinde forme neașteptate. Amalia Gaiță, alături de Flavius Vutan, Mihai Moldoveanu și Alexandru Hera, invită publicul la un concert atipic, construit sub conceptul “Hide and Play”.

Patru muzicieni, patru încăperi, patru camere care „bat” împreună, ca o singură inimă. Publicul-călător devine parte din acest joc: rătăcește prin camere, ascultă, revine, redescoperă. Fiecare pas aduce o întâlnire diferită, fiecare colț al casei deschide un nou univers sonor.

“Hide and Play” reprezintă o călătorie între intimitatea inimii și ludicul copilăriei, un joc al ascunsului și al regăsirii, unde muzica se dezvăluie treptat, ca o taină reînnoită.

Cântăreață și compozitoare, Amalia Gaiță s-a remarcat pe scena soul-rock printr-o abordare eclectică, accesorizată cu influențe din funk și jazz.

Alături de Flavius Vutan, Mihai Moldoveanu și Alexandru Hera, ea continuă să experimenteze un sound care oscilează între forța scenei rock și delicatețea jazz-ului.

De-a lungul timpului, Amalia a lansat trei materiale discografice: Melting Sun (2017), The Grey EP (2023) și cel mai nou album, Mimosa (2023). Descrisă de Beth Hart ca fiind „incredibly soulful”, muzica Amaliei explorează cu naturalețe soul, rock alternativ și jazz, propunând concerte expresive și curajoase.

Mimosa, cel mai recent album, este o îmbrățișare între organic și electric, între vechi și nou. Cu dimensiuni electronice și dinamici surprinzătoare, albumul continuă linia stilistică eclectică a trupei.

Sursa foto: Amalia Gaita/Facebook; Photo: Mihai Toth