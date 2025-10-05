Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 7-a: Flacăra Parța – CS Sânandrei Timiș 0-4, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSO Deta 3-1, Ripensia Timișoara – CSC Săcălaz 1-3, AS Recaș – Avântul Periam 0-0, CSC Belinț – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 1-1, AS Berini – CSM Lugoj 0-0, Gloria Moșnița Nouă – Unirea Sânnicolau Mare 2-0, CSC Millenium Giarmata – Unirea Jimbolia 2-3.

Etapa viitoare: CSO Deta – Flacăra Parța, CSM Lugoj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, CSC Săcălaz – Gloria Moșnița Nouă, Ripensia Timișoara – CSC Belinț, Avântul Periam – CSC Millenium Giarmata, Unirea Jimbolia – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, Unirea Sânnicolau Mare – AS Berini, CS Sânandrei Timiș – AS Recaș.

Sursa foto: CSC Millenium Giarmata/Facebook