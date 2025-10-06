Poliţistă din vestul ţării, campioană naţională la popice!

Agent de poliție Noemi Budoi, în vârstă de 23 de ani, este încadrată la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara de 3 ani, activând în prezent la Serviciul Cabinet.

Pasiunea ei pentru sportul popicelor a început în urmă cu 11 ani, primul antrenor fiindu-i chiar naşul său. Perseverența și talentul au dus-o pe Noemi pe cele mai înalte trepte ale podiumului:

– la 14 ani – locul III la Campionatul Mondial din Germania;

– la 17 ani – campioană mondială la proba de tandem mixt, în Cehia;

– la 19 ani – locul II la Campionatul Mondial din Slovenia.

De la vârsta de 20 de ani, Noemi și-a dedicat viața carierei de polițist, fără a renunța la pasiunea pentru sport. Munca, ambiția și disciplina au continuat să îi aducă performanțe remarcabile, culminând cu rezultatele din acest weekend:

– patru medalii la Campionatul Național Individual Clasic Senioare desfășurat la Cluj-Napoca — trei de bronz și un titlu de campioană națională!

„Felicitări, Noemi, pentru dăruirea, determinarea și performanțele sportive care ne fac mândri! Ești un exemplu de echilibru între carieră și pasiune!”, este mesajul IPJ Hunedoara.