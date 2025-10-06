Percheziţii la braconieri, în Timiş. Poliţiştii au găsit animale sălbatice ţinute în captivitate. FOTO

Percheziţii la braconieri, în Timiş. Poliţiştii au găsit animale sălbatice ţinute în captivitate.

În data de 5 octombrie a.c., polițiștii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de braconaj.

În cadrul activităților sunt cercetați trei bărbați, cu vârste de 59, 30 și 36 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de „braconaj prin practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari”, „braconaj prin vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare” și „practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar pentru fondul cinegetic respectiv”.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: arme de vânătoare, muniție, dispozitive de supraveghere, echipamente de termoviziune, carne de vânat și accesorii utilizate la activitățile de braconaj, a informat IPJ Timiş.

De asemenea, la domiciliul bărbatului de 30 de ani au fost descoperite animale sălbatice ţinute în captivitate și, întrucât nu a putut prezenta documente pentru deținerea animalelor, față de acesta s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vânarea mamiferelor şi păsărilor cu mijloace neautorizate” și „nerespectarea regimului armelor și munițiilor” , ca urmare a armelor și muniției găsite fără a fi păstrate în condițiile legii, a precizat Poliţia Timiş.

Totodată, față de persoana în vârstă de 59 de ani s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta , dobândite fără respectarea condițiilor legii”, ca urmare a cărnii de vânat descoperite la domiciliul acestuia.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției.

Sursa foto: IPJ Timiş