Comisia de Disciplină a FRH va analiza gestul lui Buricea VIDEO

Conduita nesportivă a tehnicianului polist George Buricea la meciul din deplasare cu CSM Vaslui, când acesta l-a bruscat pe jucătorul Zoran Nikolic, va fi investigată de Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal, „cu toate probele existente, inclusiv înregistrările video și rapoartele”, informează forul condus de Constantin Din.

„Handbalul românesc este un sport al spectaculozității și al emoției intense, elemente care, din păcate, generează adesea momente tensionate și o presiune imensă asupra tuturor factorilor implicați: jucători, antrenori, arbitri și observatori. Cu toate acestea, FRH reiterează cu fermitate că presiunea competițională nu poate și nu trebuie să justifice niciodată reacțiile care încalcă etica sportivă.

Am luat act despre incidentele de conduită nesportivă înregistrate pe parcursul meciului din Liga Națională dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, disputat pe 4 octombrie 2025, precum și de reacția amplă a presei și a comunității sportive față de comportamentul antrenorului George Buricea. Comportamentul unui oficial sau antrenor pe banca de rezerve trebuie să fie un etalon de profesionalism și respect.

Banca de rezerve nu este doar un spațiu tehnic, ci un simbol al disciplinei echipei și al fair-play-ului. De aceea, Federația Română de Handbal nu tolerează sub nicio formă manifestările de violență, indiferent de natura lor, fie că sunt verbale sau fizice, și nici atitudinile care denigrează imaginea sportului, a adversarilor sau a propriilor jucători.

Având în vedere rapoartele oficiale ale observatorului și arbitrilor, completate de probele video și de relatările publice, FRH a decis să acționeze imediat: 1. S-a decis înaintarea cazului la Comisia de Disciplină a FRH, cu toate probele existente, inclusiv înregistrările video și rapoartele precizate mai sus; 2. Comisia de Disciplină va investiga faptele în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al FRH, care prevede sancțiuni clare în cazul demonstrat al unui comportament nesportiv și atitudine jignitoare sau disprețuitoare din partea oficialilor.

FRH le reamintește tuturor celor afiliați – jucători, antrenori, oficiali și conducători de cluburi – că au responsabilitatea de a promova respectul, integritatea și fair-play-ul. În caz contrar, va aplica regulamentul cu maximă rigoare pentru a menține un mediu sportiv curat și etic. Decizia Comisiei de Disciplină va fi comunicată public în cel mai scurt timp, după finalizarea procedurilor regulamentare”, se arată într-un comunicat al Federației Române de Handbal.

George Buricea a făcut precizări în legătură cu evenimentele de la meciul jucat sâmbătă la Vaslui: „Handbalul este despre pasiune și dorință de victorie. În tensiunea meciului de la Vaslui, am avut o discuție aprinsă cu Nikolic și l-am împins – atenție, nu l-am lovit – pentru a se aşeza pe bancă. Acest gest a fost interpretat greşit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat după aceea încă 15 minute. Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit că nu a existat nicio lovitură cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă. Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent. A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm. Nimeni nu a lovit pe nimeni!”.

Și Zoran Nikolic a vorbit despre situația apărută în prima repriză a partidei pierdute (scor 28-27) cu CSM Vaslui: „Este un moment la cald, dar nu a fost vorba despre violență, cum văd că s-a scris. Antrenorul mi-a atras atenția asupra greșelii făcute și m-a împins ca să mă duc la locul meu de pe bancă și să nu luăm două minute de eliminare. Doamna observator Ciulei m-a întrebat dacă am fost lovit și i-am explicat că nu s-a întâmplat acest lucru. După meci am fost împreună la analiza video a fazei și a văzut că a fost mâna mea acolo, nu mâna antrenorului. Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu – când am făcut pasul în spate – m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea. Sper să trecem cu bine peste aceste momente, pentru că ne așteaptă un meci important miercuri, la Constanța”.

Managerul Alexandru Dedu a spus următoarele: „În primul rând, a fost dureroasă înfrângerea de la Vaslui, așa cum a fost și cea de la Suceava. Este bine că se întâmplă la început. Eu am preconizat că plecarea la drum o să fie cu hopuri, fiindcă am schimbat 11 jucători. Suntem în lupta pentru obiectivul propus. Din punctul meu de vedere, ținând cont că evenimentul de sâmbătă s-a petrecut în prima repriză, nu a avut un impact major asupra economiei jocului, dar este un moment care totuși ne-a costat eliminarea de două minute. Am văzut în presă că se vorbește despre violență. Eu, discutând cu antrenorul și cu jucătorul, știu că nu este vorba despre asta, dar salut inițiativa Federației Române de Handbal, care a dispus în regim de urgență ca acest caz să fie judecat de către Comisia de Disciplină. Vom ajuta acest demers, fiindcă ne dorim ca lucrurile să fie lămurite foarte repede. În rest, muncă în continuare și hai, Timișoara!”.

Handbaliștii alb-violeți se află acum la Constanța, unde miercuri, cu începere de la ora 15, vor evolua împotriva echipei locale CSM în etapa a 6-a a Ligii Zimbrilor.