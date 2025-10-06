Viramente pentru investițiile publice timișene

Dacă luna septembrie s-a dovedit a fi una mai secetoasă în ceea ce privește decontările pentru investițiile realizate în cadrul programelor naționale de profil, în principal ca efect a renegocierilor portofoliilor și priorităților investiționale, ea s-a încheiat totuși cu câteva viramente semnificative către bugetele unor administrații locale din județele bănățene.

Astfel, plățile efectuate în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au vizat municipiul Timișoara – beneficiar a aproape 990 de mii de lei (prin trei plăți distincte) și orașul Făget – aproape 188 de mii de lei.

Tot la încheierea lunii septembrie, au fost făcute plăți și în cadrul programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, după cum urmează: 193,7 mii de lei pentru Consiliul Județean Timiș, 3,55 milioane de lei pentru orașul Deta și 195 de mii de lei pentru comuna Variaș.

Menționăm că, în prima rundă de decontări din luna octombrie, Deta și Variaș au primit încă 163 de mii și, respectiv, 590 de mii de lei cu aceeași destinație bugetară.

Un alt program național care a asigurat transferuri financiare către Banat a fost cel destinat locuințelor sociale: în cadrul acestuia, orașul Gătaia a primit 2,1 milioane de lei, iar comuna Gottlob, încă 306 mii lei.