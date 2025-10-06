Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. Președintele Macron i-a acceptat demisia

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. Președintele Macron i-a acceptat demisia

Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. Președintele Macron i-a acceptat demisia.

Primul ministru al Franței și-a dat demisia la mai puțin  de o lună de la investirea în funcție, scrie lemonde.fr.

Abia format, guvernul lui Sébastien Lecornu a făcut implozie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat Președinția luni, 6 octombrie, scriu franceinfo.fr și g4media.

Abia reconfirmat în funcția de ministru de interne, Bruno Retailleau a criticat duminică „componența guvernului [care] nu reflectă ruptura promisă” și a convocat un consiliu strategic al partidului său, Les Républicains. Reuniunea va avea loc luni, la ora 11.30.

De la stânga la extrema dreaptă, politicienii și-au exprimat duminică exasperarea față de componența echipei guvernamentale a lui Sébastien Lecornu. Liderul partidului prezidențial Renaissance a regretat „spectacolul jalnic” oferit de „întreaga” clasă politică după anunțarea noului guvern.

Marine Le Pen și Jordan Bardella au planificat să se întâlnească la ora 11.00 la sediul RN, pentru a discuta situația politică. „Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat liderul Rassemblement National, aflând de demisia lui Sébastien Lecornu în timp ce se adresa presei. „Nu vom avea altă posibilitate decât să ne întoarcem în fața francezilor”, a declarat el, adăugând că „speră” la o „dizolvare în curând”.

Stânga denunță „haosul” politic. „Acest guvern efemer ilustrează un singur lucru: macronismul aruncă țara încă o dată în haos”, a declarat luni dimineață purtătorul de cuvânt al PS, Arthur Delaporte. „Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, a reacționat, la rândul său, președinta grupului LFI din Adunarea Națională, Mathilde Panot.

CITEȘTE ȘI: Viramente pentru investițiile publice timișene

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *