Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat după mai puțin de o lună de la numirea în funcție. Președintele Macron i-a acceptat demisia.

Primul ministru al Franței și-a dat demisia la mai puțin de o lună de la investirea în funcție, scrie lemonde.fr.

Abia format, guvernul lui Sébastien Lecornu a făcut implozie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat Președinția luni, 6 octombrie, scriu franceinfo.fr și g4media.

Abia reconfirmat în funcția de ministru de interne, Bruno Retailleau a criticat duminică „componența guvernului [care] nu reflectă ruptura promisă” și a convocat un consiliu strategic al partidului său, Les Républicains. Reuniunea va avea loc luni, la ora 11.30.

De la stânga la extrema dreaptă, politicienii și-au exprimat duminică exasperarea față de componența echipei guvernamentale a lui Sébastien Lecornu. Liderul partidului prezidențial Renaissance a regretat „spectacolul jalnic” oferit de „întreaga” clasă politică după anunțarea noului guvern.

Marine Le Pen și Jordan Bardella au planificat să se întâlnească la ora 11.00 la sediul RN, pentru a discuta situația politică. „Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a declarat liderul Rassemblement National, aflând de demisia lui Sébastien Lecornu în timp ce se adresa presei. „Nu vom avea altă posibilitate decât să ne întoarcem în fața francezilor”, a declarat el, adăugând că „speră” la o „dizolvare în curând”.

Stânga denunță „haosul” politic. „Acest guvern efemer ilustrează un singur lucru: macronismul aruncă țara încă o dată în haos”, a declarat luni dimineață purtătorul de cuvânt al PS, Arthur Delaporte. „Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, a reacționat, la rândul său, președinta grupului LFI din Adunarea Națională, Mathilde Panot.

CITEȘTE ȘI: Viramente pentru investițiile publice timișene