Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 6 – 12 octombrie

Consiliul Județean Timiș propune, în această săptămână, o serie de evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele: expoziții, spectacole, proiecții de film și concerte.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează cea de-a XII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Tradiții la Români”. Evenimentul se deschide cu spectacolul Ansamblului Profesionist Banatul și al invitaților săi. În cea de-a doua seară a festivalului, Ansamblul Profesionist Banatul va urca din nou pe scenă, alături de Liliana Laichici și grupul „Crăițele”. Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara pune în scenă, în această săptămână, spectacolul „Croitorașul cel viteaz”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului, de luni până vineri, sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

Totodată, în curtea Bastionului Maria Theresia continuă seria de concerte „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Bizzar și Bosquito. Accesul este gratuit.

LUNI, 6 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MARȚI, 7 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie;

Festivalul Național de Folclor „Tradiții la Români”, ediția a XII-a, la Convention Center, ora 18:30.

MIERCURI, 8 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie;

Festivalul Național de Folclor „Tradiții la Români”, ediția a XII-a, la Convention Center, ora 18:30.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”, în Sala Barocă;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Vernisaj expoziție „Dacă n-am fi, nu v-am povesti”, Galeria L, ora 18:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

JOI, 9 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Proiecție de film „Legenda Castelului din Ardud”, mansarda B2, ora 18:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”;

Expoziția „Dacă n-am fi, nu v-am povesti”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

VINERI, 10 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Vernisaj expoziție „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1, ora 17:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”;

Expoziția „Dacă n-am fi, nu v-am povesti”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

SÂMBĂTĂ, 11 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”;

Expoziția „Dacă n-am fi, nu v-am povesti”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Bizzar”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

DUMINICĂ, 12 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „Arta ca proces”, Asociatia Artistilor Plastici ,,Romul Ladea”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Curtea”;

Expoziția „Dacă n-am fi, nu v-am povesti”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională .

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „Croitorașul cel viteaz”, ora 11:00 și ora 13:00;

Concert „Bosquito”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.