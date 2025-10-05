Avarie majoră la Colterm. Zona de sud a Timișoarei rămâne fără apă caldă și încălzire

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Avarie majoră la Colterm. Zona de sud a Timișoarei rămâne fără apă caldă și încălzire

Avarie majoră la Colterm. Zona de sud a Timișoarei rămâne fără apă caldă și încălzire

O avarie majoră de pe rețeaua primară de termoficare a fost localizată, iar echipele Colterm lucrează în acest moment la remedierea acesteia.

”Zona de Sud a orașului rămâne fără apă caldă și încălzire până mâine, 6 octombrie, ora 17:00, perioadă de care estimăm că au nevoie echipele din teren pentru a relua furnizarea agentului termic și a încălzirii în condiții de siguranță.

După repornire, va fi nevoie de aproximativ 3–4 ore pentru ca agentul termic să ajungă în calorifere, astfel că în jurul orei 20:00 căldura va fi resimțită în apartamente”, transmite Colterm.

CITEȘTE ȘI: Dominic Fritz: Alegerile nu se negociază! Candidatul unic și trocurile politice subminează democrația

Potrivit companiei de termoficare, în zona de Nord a orașului, alimentarea a fost repornită după localizarea avariei, iar căldura se va resimți treptat în următoarele 3–4 ore.

Zonele afectate sunt:

Zona Dâmbovița

Zona Șagului

Zona Steaua

Zona Girocului

Zona Soarelui

Zona Universității

Zona Odobescu

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *