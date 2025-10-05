Avarie majoră la Colterm. Zona de sud a Timișoarei rămâne fără apă caldă și încălzire

O avarie majoră de pe rețeaua primară de termoficare a fost localizată, iar echipele Colterm lucrează în acest moment la remedierea acesteia.

”Zona de Sud a orașului rămâne fără apă caldă și încălzire până mâine, 6 octombrie, ora 17:00, perioadă de care estimăm că au nevoie echipele din teren pentru a relua furnizarea agentului termic și a încălzirii în condiții de siguranță.

După repornire, va fi nevoie de aproximativ 3–4 ore pentru ca agentul termic să ajungă în calorifere, astfel că în jurul orei 20:00 căldura va fi resimțită în apartamente”, transmite Colterm.

Potrivit companiei de termoficare, în zona de Nord a orașului, alimentarea a fost repornită după localizarea avariei, iar căldura se va resimți treptat în următoarele 3–4 ore.

Zonele afectate sunt:

Zona Dâmbovița

Zona Șagului

Zona Steaua

Zona Girocului

Zona Soarelui

Zona Universității

Zona Odobescu